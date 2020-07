Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca ar putea fi necesare masuri mai extinse pentru a incetini raspandirea coronavirusului in Israel, deoarece numarul de infectii creste rapid in utimul timp in tara, transmite dpa, conform Agerpres. El a anunțat discuții, luni, cu președintele Knesset-ului…

- Premierul Ludovic Orban este chemat lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, la „Ora prim-ministrului”, pentru discutii pe tema achizitiilor de la Unifarm. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis luni sa il cheme saptamana viitoare, la “Ora prim-ministrului”, pe Ludovic Orban, forul legislativ…

- Un scandal public a izbucnit dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a fost acuzat ca ar fi desființat un departament din minister care trebuia sa se judece cu parinții sai. Premierul a anunțat, sambata, prin consilierul sau, ca a declanșat verificari. Familiei Cițu i-a fost retrocedat un teren de…

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Ce reacție a avut premierul dupa publicarea fotografiei? A spus ca daca va fi nevoie, va plati amenda, cu alte cuvinte, face cinste, ca a fost ziua lui. Cu o saptamana…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a prezentat duminica in parlament noul guvern de uniune convenit cu fostul sau rival Benny Gantz, relateaza DPA si Reuters. 'Aceasta este o zi importanta pentru statul Israel', a declarat Netanyahu in Knesset, cu ocazia ceremoniei de investire a guvernului,…

- Polonia a inregistrat duminica cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu 545 de noi infectari, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, potrivit Reuters. Premierul anunțase, la jumatatea saptamanii trecute, ca de luni, se redeschid parcurile…

- Numarul de noi infectari a inregistrat o scadere de la o zi la alta, in mai multe țari din Europa, inclusiv in Romania. Dar, potrivit platformei care monitorizeaza statistica la nivel mondial Worldometer, SUA inregistreaza o cifra spectaculoasa. In Romania, s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 265…