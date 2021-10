Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii mai multor blocuri din Capitala arunca maculatura in cutii speciale, amplasate de o companie privata de reciclare. Ei saluta aceasta initiativa și spun ca, in sfarsit, pe scara lor este curat. ”In scara noastra, da, este ok.

- De teama sa nu se contamineze cu noul tip de coronavirus, numerosi londonezi evita sa tina mana pe banda de cauciuc a scarilor rulante din metrou, iar rezultatul este o crestere a caderilor potential mortale, isi exprima ingrijorarea transportatorii londonezi, citati vineri de presa londoneza. Douasprezece…

- De teama sa nu se contamineze cu noul tip de coronavirus, numerosi londonezi evita sa tina mana pe banda de cauciuc a scarilor rulante din metrou, iar rezultatul este o crestere a caderilor potential mortale, isi exprima ingrijorarea transportatorii londonezi, citati vineri de presa londoneza, informeaza…

- O data cu inceperea noului an școlar, in Sectorul 4 s-a deschis unul dintre cele mai moderne complexuri educațional-sportive din Capitala. Cu o gradinița noua, construita de la zero, cu un bazin de inot semi-olimpic, cu pista de atletism și cu terenuri de sport complet refacute, Școala Gimnaziala…

- Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar Arseni” a fost data in folosința. Construcția a costat 3,5 milioane de euro, suma provenind de la bugetul local al Sectorului...

- Problema gunoaielor de pe strazile sectorului a al Capitalei nu a fost rezolvata, la aproape trei luni de la izbucnirea conflictului dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest, susține șeful Garzii de Mediu„Nu am mai vazut niciodata Bucureștiul atat de murdar și nu vad prea…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, care face parte din USR PLUS, recunoaște ca scandalul de la sectorul 1 a afectat toata Capitala. El a declarat ca nu a vazut niciodata Bucureștiul atat de murdar și nici nu vede o schimbare in bine in viitorul apropiat. „Nu am mai vazut niciodata Bucureștiul…

- Problema gunoaielor din Sectorul 1 nu a fost rezolvata la aproape trei luni de cand a izbucnit conflictul dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest, afirma luni Octavian Berceanu, intr-un interviu pentru Digi24. Șeful Garzii de Mediu recunoaște ca nu a mai vazut Capitala…