La 1 ianuarie 2020, în România erau puţin peste 4 milioane de copii cu vârsta sub 18 ani La inceputul anului, Romania numara cu 42.000 de copii sub 18 ani mai putin fata de 2019, conform datelor INS, citate de News.ro. Numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani din Romania reprezinta 18,7% din populatia tarii."La 1 ianuarie 2020, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4.138,1 mii, in scadere cu 42.000 comparativ cu anul anterior. Ponderea minorilor in totalul populatiei dupa domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2020, de 18,7%, in scadere fata de anii anteriori", arata datele publicate de INS, conform News.ro.51,4%reprezinta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "La 1 ianuarie 2020, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4.138,1 mii, in scadere cu 42.000 comparativ cu anul anterior. Ponderea minorilor in totalul populatiei dupa domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2020, de 18,7%, in scadere fata de anii…

- „Dragii noștri copii, va doresc sa va bucurați de copilarie, acest taram magic in care totul este permis. Sa va prețuiți parinții și sa va amintiți ca educația va face sa zburați mai departe decat propriile visuri! La mulți ani tuturor copiilor , ai Iasului , ai țarii și a lumii intregi . Dragi parinți…

- Fondul forestier national o suprafata de 6,592 milioane hecare, din care supafata padurilor 6,427 milioane hectare. Masa lemnoasa recoltata a insumat 18,9 milioane metei cubi. Cresterea se datoreaza in principal unor reamenajari de pasuni impadurite si introducerii in fondul forestier a terenurilor…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a inregistrat o scadere de 11,4% in primele patru luni ale anului, fata de acelasi interval din 2019, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, s-au eliberat…

- În luna aprilie 2020, prima luna cu stare de urgența totala, în întreaga țara s-au eliberat 2.290 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, în scadere cu 29,0% fata de luna martie 2020 si cu 37,5% fata de luna aprilie 2019, au anunțat vineri oficialii Institutului…

- Programul pilot de stimulare a participarii la educație a copiilor cu parinți plecați la munca in strainatate, termenul de trimitere al proiectelor este de iunie 25, ora 16:0030 milioane euro din fonduri europene pentru copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate. Apelul finanțeaza…

- In schimb, potrivit datelor publicate vineri, 24 aprilie, de Institutul National de Statistica , țara noastra dispunea de 26.860 de kilometri de drumuri pietruite si de pamant. Conform datelor INS, la 31 decembrie 2019, drumurile publice totalizau 86.391 km , din care 17.873 km (20,7%) drumuri nationale,…

- Drumurile publice din Romania totalizau, la sfarsitul anului trecut, 86.391 km, din care 17.873 km (20,7%) erau drumuri nationale, 35.083 km (40,6%) drumuri judetene si 33.435 km (38,7%) drumuri comunale, iar lungimea totala a autostrazilor numara 866 km, potrivit datelor anuntate vineri de Institutul…