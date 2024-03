Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Șotanga, in varsta de 23 de ani, a fost prins drogat la volan, joi, 14 martie. Acesta a fost depistat de polițiști in timp ce se deplasa pe DN 71, pe raza localitații Mircea Voda. „In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor…

- Barbat din Blaj, cu dosar penal dupa ce a fost oprit in trafic. Ce au descoperit polițiștii Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost oprit in trafic, pe o strada din municipiu. A fost identificat de un echipaj de polițiști de ordine publica. Potrivit IPJ Alba, marți, 5 martie, in jurul…

- La data de 18 februarie a.c., in jurul orei 17.10, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au identificat un barbat, de 25 de ani, care ar fi condus un autoturism, pe Bulevardul Aurel Vlaicu, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile…

- Un barbat de 33 de ani, care sustinea examenul pentru obtinerea permisului de conducere in Timisoara, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost oprit in trafic de politisti si s-a constatat ca se afla sub influenta substantelor psihoactive. ”Politistii Biroului Rutier Timisoara au oprit pentru control,…

- Tanar din Sebeș, cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. Unde a fost oprit de polițiști Un tanar din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. A fost oprit de polițiști, pe o strada din Petrești. Potrivit IPJ Alba, sambata, 13 ianuarie, in jurul orei…

- Șofer de 20 de ani din Alba Iulia, cu dosar penal dupa ce a fost oprit de polițiști. Pentru ce este cercetat Un tanar de 20 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiști, dupa ce a fost oprit in trafic. Testul cu aparatul drugtest a indicat posibilitatea ca acesta sa fi consumat substanțe interzise. …

- Ieri, 07 ianuarie, la ora 14.08, in timp ce polițiștii Serviciului Rutier exercitau atribuțiile de serviciu pe D.N.18, in localitatea Leordina, au oprit pentru control un autoturism, deoarece a circulat cu viteza de 112 km/h (+ 62 km/h), peste limita legala admisa in localitate, pe sector de drum cu…

- Un maramureșean s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost oprit de poliția din Zalau. Joi, 4 ianuarie a.c., la ora 09.20, pe Strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Zalau, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau – Biroul de Ordine Publica au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus…