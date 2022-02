L-am visat pe Borcea L-am visat pe Borcea… Astea au fost, serios, primele cuvinte pe care le-am auz… Nu, stati! Nu eu l-am visat pe Borcea. De pacatu’ asta m-a ferit Al de sus. L-a visat o vecina d-ale mele, doamna Anton. Alea de mai sus au fost primele cuvinte pe care mi le-au auzit urechile, cand m-am intalnit, mai adineauri, cu ea. Acuma, drept sa va spun, cand am vazut ca, inevitabil, eu si doamna in cauza vom da nas in nas pe aleea blocului, am vrut sa intru la alta scara. Ori sa fac stanga-mpre’ si sa ma duc de unde tocmai veneam. Caci, recunosc, recunosc, ce mai, aseara, avand o sarbatoare in familie, la noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Aradits este singur. Soția lui, Andreea, a plecat in India pentru cateva luni, in scop profesional. Actorul a dezvaluit cum se descurca singur, cum face treburile in casa, dar și cum are grija de fiul lor. Invitat in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, Andrei Aradits a spus ca soția lui,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a facut primele declarații, luni, in cazul polițistului care a accidentat doua fetițe pe trecerea de pietoni, una dintre ele decedand. Bode a spus ca regret enorm, mai ales ca are o fetița de varsta apropiata cu Raisa.

- Sambata, 11 decembrie, s-au implinit doi ani de la primul caz de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrat oficial in lume. Primul caz cunoscut ar fi fost cel al unei vanzatoare dintr-o piata din orasul chinez Wuhan. "Sunt doi ani in care cu totii am suportat restrictii, am infruntat temeri si, din pacate,…

- Nicoleta Nuca, in varsta de 27 de ani, este o interpreta de muzica ușoara și pop, originara din Republica Moldova, stabilita in Romania. Artista a vorbit despre depresia cu care s-a confruntat in urma cu ceva timp. „Am trecut printr-o depresie, dar am reușit incet sa trec peste acea parte. Am apelat…

- Nicole Cherry, in varsta de 22 de ani, este cea mai fericita de cand a venit pe lume micuța Anastasia. Artista a avut și primele probleme cu fetița ei, pentru ca sufera de colici, fapt care nu a prea lasat-o sa doarma. Astazi, in emisiunea de la „Vorbește lumea”, Nicole Cherry a povestit cum a fost…

- Nicole Cherry este foarte fericita de cand pe lume a venit fetita ei, Anastasia Maria. Nicole a nascut, sambata seara, o fetita sanatoasa. Cantareata in varsta de 22 de ani se simte foarte bine dupa nastere si nu arata deloc extenuata. Ba, dimpotriva, se poate spune ca a inflorit.

- Kheira Hamraoui (31 de ani), fotbalista de la PSG agresata la inceputul lunii, a vorbit despre ce i s-a intamplat și a dat detalii despre momentele cumplite prin care a trecut. Context: Pe 4 noiembrie, seara, trei jucatoare de la PSG se intorceau de la petrecere organizata de club. Mașina lor a fost…

- Cinci oameni, care se refugiasera intr-un copac, au fost salvați din calea apelor in ultimul moment. Autoritațile au trimis un elicopter in ajutorul lor. Din nefericire, un barbat a murit, dupa ce a fost luat de viitura, potrivit Realitatea PLUS. Barbatul a ramas blocat in masina, iar cand a reusit…