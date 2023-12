Stiri pe aceeasi tema

- In imaginile surprinse de camerele video de supraveghere se observa momentul in care un barbat cu gluga pe cap da foc mașinii. Autovehiculul a fost cuprins imediat de flacarile imense iar, la un moment dat, bateria mașinii a explodat, panicandu-i pe localnici.Oamenii au sunat la 112 iar pompierii au…

- Poliția din Ialoveni solicita suportul cetațenilor pentru stabilirea locului aflarii unui tanar de 19 ani, locuitor al orașului Ialoveni, care la 6 decembrie, in jurul orei 14:00, a parasit domiciliul comunicand familiei ca pleaca in mun. Chișinau, iar pana la moment nu a revenit, anunța IGP.

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, anunța autoritațile! Adolescenta in varsta de 13 ani a disparut din Bacau. Potrivit informațiilor oamenilor legii, fata ar fi plecat voluntar de acasa.

- Politia din Hunedoara il cauta pe un barbat in varsta de 84 de ani dupa ce acesta a plecat ieri de acasa si nu a mai revenit. Ieri, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat care a reclamat faptul ca in jurul orei 12.30, bunicul sau, SIMIONOV VICTOR, in varsta de 84 de […] Articolul…

- Daca l-ai vazut pe baiatul din imaginea de mai jos, suna la 112! Oamenii legii au nevoie de ajutorul tau. Mariano Hernandez Bangala are 12 ani și a plecat de acasa marți, de la locuința sa din Sibiu, și nu s-a mai intors.

- Politia Capitalei a fost sesizata, duminica, despre disparitia unui minor, cetatean camerunez, care, in cursul zilei de sambata, in jurul orei 17.00, a plecat de la adresa de domiciliu, din Sectorul 4 si nu a mai revenit pana in prezent, scrie News.ro.Minorul disparut se numeste Sabgo Doumbe Mani, este…

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, anunța autoritațile! Minora a disparut de acasa in cursul zilei de azi, din orașul Popești Leordeni, județul Ilfov. Oamenii legii au demarat verificarile pentru identificarea ei.

- Un barbat in varsta de 25 de ani din municipiul Barlad, plecat sa lucreze intr-o statiune de pe litoral, a fost dat disparut de familie, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, potrivit Agerpres."La data de 25 septembrie, Politia municipiului Barlad a fost sesizata,…