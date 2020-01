Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Pink a donat 500.000 de dolari, Nicole Kidmananunța pe Instagram ca doneaza și ea 500.000 de dolari pentru a susține pompierii in lupta cu flacarile din Australia. „Sprijinul, gandurile si rugaciunile familiei noastre sunt pentru toti cei afectati de incendii in toata Australia”, a scris actrita…

- Vedetele lunii decembrie sunt, ca in fiecare an, decorațiunile pentru sarbatorile de iarna. Luminoase, din lemn, hartie sau orice alt material, ornamentele din bradul de Craciun spun mereu o poveste, de aceea ne-am gandit sa va propunem cateva idei pentru 2019. In fiecare an, in preajma sarbatorilor…

- Vedeta TV si proprietara unei companii de cosmetice Kylie Jenner, membra a familiei Kardashian, s-a situat pe primul loc in topul celor mai bine platite celebritați de pe platforma de socializare online Instagram, aceasta caștigand cate 1,26 de milioane de dolari pentru fiecare mesaj sponsorizat,…

- Fostul mare fotbalist olandez Marco van Basten a fost suspendat pentru o saptamana de Fox Sports dupa ce a rostit un salut nazist cand era pe post, facand "o gluma proasta", a anuntat luni aceasta televiziune, potrivit AFP. Fostul atacant, astazi comentator de televiziune, si-a cerut rapid scuze dupa…

- Un model din Australia, in varsta de 23 de ani, a nascut la termen, fara sa știe macar ca este insarcinata. Erin și-a adus bebelușul pe lume in propria baie, pe 29 octombrie. Erin Langmaid a avut surpriza vieții cand a nascut in timp ce se afla la baie, fara sa știe ca și-a purtat fiica in pantec timp…

- Jennifer Aniston și-a deschis, marți, contul oficial de Instagram cu un selfie in care apar ea și celebrii sai colegi din serialul ”Friends”, respectiv Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc și David Schwimmer. Imaginea a strans in cinci ore peste trei milioane de aprecieri, iar acum…

- Simona Halep (28 de ani, 6 WTA) a avut un mesaj pentru Darren Cahill (54 de ani), antrenorul cu care va relua colaborarea la inceputul sezonului urmator. Simona pare nerabdatoare sa lucreze din nou cu australianul, iar asta reiese și din ultima ei postare pe Instagram: „Darren, nu putem sa lucram fara…