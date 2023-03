Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza PSG a invins sambata seara, pe teren propriu, formatia FC Nantes, scor 4-2, intr-un meci al etapei a 26-a din Ligue 1. Atacantul francez Kylian Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului Paris SG, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Vom reveni", a promis, luni, starul francez Kylian Mbappe pe contul sau de Twitter, in prima sa interventie publica dupa infrangerea nationalei Frantei in fata Argentinei in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, informeaza AFP.

- Olivier Giroud a devenit cel mai bun marcator din istoria selectionatei Frantei, dupa ce a inscris al 52-lea sau gol in tricoul " Les Bleus". Atacantul l-a depasit la acest capitol pe fostul international Thierry Henry, care detinea acest record din 2009.