Salariul astronomic cerut de starul francez Kylian Mbappe

Stiri pe aceeasi tema

- Starul francez Kylian Mbappe, care isi va incheia contractul cu Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, a ales sa-si continue cariera la echipa spaniola de fotbal Real Madrid, anunta cotidianul german Bild, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, capitanul selectionatei Frantei ar urma sa…

- Starul francez Kylian Mbappe, care isi va incheia contractul cu Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, a ales sa-si continue cariera la echipa spaniola de fotbal Real Madrid, anunta cotidianul german Bild, conform Agerpres.Conform sursei citate, capitanul selectionatei Frantei ar urma sa incaseze…

- Starul francez Kylian Mbappe, una dintre vedetele de la Paris Saint-Germain, a luat decizia in privința echipei unde va juca peste cateva luni, dupa ce in vara ii expira contractul la echipa din Hexagon. Kylian Mbappe a ales sa-si continue cariera la o echipa de top din Spania – Real Madrid, dupa cum…

- Starul francez Kylian Mbappe, care isi va incheia contractul cu Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, a ales sa-si continue cariera la echipa spaniola de fotbal Real Madrid, anunta cotidianul german Bild, preluat de Agerpres.

- Starul francez Kylian Mbappe, care isi va incheia contractul cu Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, a ales sa-si continue cariera la echipa spaniola de fotbal Real Madrid, anunta cotidianul german Bild. Conform sursei citate, capitanul selectionatei Frantei ar urma sa incaseze o prima de instalare…

- Starul francez Kylian Mbappe a renuntat la o parte din primele prevazute in contractul sau cu Paris Saint-Germain, in valoare de "zeci de milioane" de euro, in cadrul unui acord incheiat cu conducerea clubului francez de fotbal in vara trecuta, a declarat pentru AFP o sursa care a participat la negocieri.…

- Starul francez Kylian Mbappe a renuntat la o parte din primele prevazute in contractul sau cu Paris Saint-Germain, in valoare de "zeci de milioane" de euro, in cadrul unui acord incheiat cu conducerea clubului francez de fotbal in vara trecuta, a declarat pentru AFP o sursa care a participat la negocieri,…

- Kylian Mbappe a intrat oficial in ultimele 6 luni de contract cu Paris Saint Germain. Starul francez poate negocia acum cu orice club iși dorește, pentru a semna din vara din postura de jucator liber de contract. Real Madrid este pregatita deja sa inainteze o oferta catre Mbappe, in speranța ca acesta…