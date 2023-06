Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu i-a dat mesaj lui Gica Hagi, dupa scandalul creat la finalul partidei dintre CFR Cluj si Farul. „Bursucul” a facut o adevarata criza de nervi, insa dupa ce s-a calmat, la contactat pe „Rege” pentru a lamuri lucrurile, anunta Cristi Balaj. Dan Petrescu a fost extrem de nervos la finalul…

- Rareș Bogdan intervine puternic dupa anunțul lui Ciolacu: PNL e pregatit in continuare sa iși asume conducerea guvernuluiRareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și membru in delegația de negociatori ai PNL cu PSD și UDMR, a declarat sambata pentru G4Media despre anunțul lui Marcel Ciolacu de suspendare…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat miercuri ca, din vara, o noua firma a municipiului va prelua distributia agentului termic, in timp ce Colterm se va ocupa doar de productie. Conducerea actuala a companiei aflate in insolventa s-a aratat surprinsa de decizie iar administratorul special Cristian Amza…

- Cristiano Ronaldo este cel mai bine platit sportiv din lume. Superstarul portughez a incasat o suma uriașa in 2023 și este lider detașast in acest clasament al celor mai bine platiți sportivi. Lionel Messi și Kylian Mbappe completeaza podiumul, insa diferența pana la atacantul lui Al Nassr este una…

- PSG vrea sa se intareasca pentru urmatoarea stagiune, mai ales ca in aceasta vara ar putea pierde nume grele ale vestiarului, printre care Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar sau chiar Kylian Mbappe, așa cum s-a vorbit in ultima perioada, digisport.ro .

- Water Park-ul din Craiova anticipeaza ca vara aceasta va fi vizitat de foarte multi oameni, asa ca investeste peste 225.000 de euro in mobilier, articole de plaja, dar si in revopsirea si refacerea fisurilor din cele opt bazine ale complexului. Complexul Water Park Craiova a publicat in SEAP un anunt…

- Kylian Mbappe a inscris prima „dubla” in calitate de capitan al Franței! Superstarul parizian a facut diferența și impotriva naționalei Olandei. Kylian Mbappe a ajuns la cel de-al 38-lea gol la echipa naționala a Franței. Recordul este deținut de Olivier Giroud, care are 53 de goluri marcate. Kylian…

- A fost publicat in SEAP anuntul cu privire la licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanta Statia de Cale Ferata Valu Lui Traian etapa I Contractul are o valoare estimata cuprinsa intre 402,34 milioane lei si 456,93 milioane lei…