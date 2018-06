Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul directorului SIE, Vasilica Sarca, a fost inaintat in gradul de general cu patru stele si trecut in rezerva printr-un decret semnat luni de presedintele Klaus Iohannis, titreaza News.ro. “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 21 mai a.c., decretul privind inaintarea in…

- Publicatia germana Der Spiegel a intrat in posesia unor documente oficiale al Agentiei Mondiale Antidoping (WADA), in care se arata ca Laboratorul antidoping de la Bucuresti a fost inchis dupa ce WADA a descoperit probe manipulate. Jurnalistii germani au primit documentele WADA din partea grupului de…

- Purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse a respins afirmațiile conform carora decizia a fost luata de curand și a facut trimitere la o declarație anterioara a unui coleg din administrația președintelui Rusiei.

- Vladimir Putin va fi investit in funcția de președinte al Rusiei pentru a patra oara, luni, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale la 18 martie . Putin se afla la putere de 18 ani, timp in care a fost prim-ministru și apoi președinte al Federației Ruse, dupa o cariera de succes in serviciile secrete,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anunțat, marți la Berlin ca intenționeaza sa aiba o intalnire in curand cu președintele rus Vladimir Putin, in contextul unui conflict care crește intre țari occidentale și Rusia. ”Cred ca ne vom intalni intr-un viitor previzibil”, a afirmat dna Merkel. Cu toate ca…

- Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” are placerea de a va invita vineri, 20 aprilie, la vernisajul expoziției temporare de fotografie „#2Rusia – file din natura”, un proiect organizat in colaborare cu Ambasada Federației Ruse la București, Centrul Rus de Știința și Cultura din Romania…

- Mai multi reprezentanti ai filialei ALDE Arad și-au anunțat, miercuri, demisiile din partid. Printre demisionari se numara fostul secretar general Florin Racovita si presedinta organizatiei de femei Mirela Ghidarca, potrivit Evenimentul Zilei. Citeste si: Procurorii DIICOT au dat LOVITURA:…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza pe tema discuțiilor din spațiul public referitoare la reunificarea Romaniei cu Republica Moldova.Revista 22: Tema unirii Romaniei cu Republica Moldova susținuta de marile partide autohtone este un joc pe care liderii politici…