- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca insusi "destinul" Europei este in joc in chestiunea migratiei, inaintea summitului UE asupra acestui subiect, un summit care se anunta foarte dificil. "Europa se confrunta cu multe provocari dar cea legata de chestiunea migratiei ar putea decide destinul…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei ''axe'' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza…

- Austria va lupta cu antisemitismul in Europa si va sustine nevoile de securitate ale Israelului, a declarat luni, la Ierusalim, cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit dpa. Declaratia liderului austriac a venit in timpul unei vizite in Israel, intr-o aparenta incercare de a depasi…

- Forta de protectie a frontierelor a Uniunii Europene trebuie sa-si intareasca prezenta in tarile din nordul Africii pentru a-i impiedica pe migranti sa treaca Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, considera cancelarul austriac Sebastian Kurz.

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Guvernul ungar afirma ca politica „iresponsabila” a Uniunii Europene fața de imigrație a contribuit la creșterea intoleranței religioase in Europa de Vest, devenind o amenințare fața de evrei, scrie Reuters.