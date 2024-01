Stiri pe aceeasi tema

- Indivizi inarmați țin ostatic un barbat și cer o mașina pentru a pleca de acolo. La fața locului sunt forțe de intervenție și negociatori. Au fost trase focuri de arma. Totul este, din fericire, un exercițiu desfașurat de polițiștii vranceni. Activitatea a avut loc in spatele cladirii Palatului Administrativ…

- Cu al doilea atac din Superliga (34 de goluri), Rapid sufera insa teribil in ultima perioada la capitolul eficacitate, mai ales de cand i-a pierdut pe principalii sai oameni de gol, Albion Rrahmani și Claudiu Petrila. In retur a marcat de numai trei ori in 5 etape, iar in ultimele 6 partide are 4 rezultate…

- Douazeci de deținuți sunt acuzați ca au introdus și vandut in interiorul unei inchisori droguri. Stupefiantele erau aruncate peste gardul inchisorii sau ascunse in haine sau mancare. Prețul heroinei și cocainei era stabilit in pachete de țigari.

- Locuitorii municipiului Botoșani platesc peste 1,5 milioane de lei pe an pentru plata celor patru oameni investiți in funcții de demnitate publica, la conducerea Primariei. Costurile sunt halucinante, mai ales ca activitatea a trei dintre aleși este aproape inexistenta.

- Instabilitatea se raspandește pe tot globul. Este o manifestare a rivalitații in expansiune intre marile puteri intr-o lume in schimbare. Autoritatea și conducerea sunt contestate in mod deschis, iar instituțiile internaționale devin disfuncționale. In primul rand, conflictele preexistente se dezgheața,…

- Elevii de la Colegiul ,,Gheorghe Asachi” au aflat de la jandarmi ce se ascunde in spatele unor „fețe” prietenoase de pe Facebook In saptamana in care Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Botoșani iși sarbatorește Jubileul de Aur, care marcheaza 50 de ani de la inființare, jandarmii botoșaneni s-au intalnit…

- Un tribunal din Qatar a pronuntat sentinte de condamnare la moarte pentru opt angajati indieni ai unei companii din Qatar, acuzati de spionaj. Potrivit relatarilor din presa indiana, acestia au fost arestati sub suspiciunea ca ar fi spionat pentru Israel si ar fi vizat programul de submarine militare…

- UNTOLD iși va deschide porțile intre 8-11 august 2024, iar timp de 4 zile și 4 nopți, sute de mii de fani din intreaga lume vor pași in acest taram plin de magie pentru a trai una dintre cele mai frumoase experiențe de festival, alaturi de cei mai mari artiști și DJ din industria muzicala. Organizatorii…