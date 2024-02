Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DNA, Marius Voineag, recunoaște ca a avut extrem de mari emoții in cazul dosarelor lui Iulian Dumitrescu și Dumitru Buzatu. Cazurile celor doi politicieni au fost gestionate de procurori cu vasta experiența din cadrul DNA, a dezvaluit Voinean la Aleph News.El afirma ca a avut "emoții foarte…

- Mo Salah (31 de ani) a trebuit sa iasa de pe teren chiar inaintea pauzei partidei din grupa B cu Ghana (2-2). Extrema egipteana va lipsi intre doua și șase saptamani in funcție de cat de grava este leziunea musculara suferita. Selecționerul Rui Vitoria spera sa mai poata conta pe el la CAN 2024, la…

- De Ziua Poliției Naționale, fosta consiliera de la Ministerul de Interne a venit cu un mesaj, pe rețelele de socializare. „Astazi faci 33 de ani - exact tot atația cați am eu. In comparație cu tine, aproape ca nu am facut nimic, poate doar am incercat și cel mai bine mi-a reușit sa greșesc. Iar tu,…

- Sepsi a invins Oțelul Galați, scor 3-2, in ultimul meci al rundei 19 din SuperLiga. Cosmin Matei a deschis scorul in minutul 4, dupa ce Marius Ștefanescu a trimis o pasa excelenta peste apararea adversa. Ramas singur cu Dur Bozoanca, ex-dinamovistul a driblat portarul și a marcat in poarta goala. Sepsi…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov ndash; Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu doua persoane cercetate in stare de retinere, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.La data de 3 decembrie a.c., in jurul orei 14.30, politistii din…

- Parteneriatul Asociației Turism Alternativ, prin proiectul Arad Free Tours, cu Penitenciarul Arad, a continuat duminica , 26 noiembrie, cu un tur inedit din seria „In spatele ușilor inchise”. 100 de persoane au avut ocazia sa afle cum funcționeaza un penitenciar și sa viziteze unitatea de detenție din…

- Formația de handbal feminin Dunarea Braila s-a calificat in grupele EHF European League, dupa ce a invins echipa germana BV Borussia 09 Dortmund, cu scorul de 27-22, duminica, pe teren propriu, in mansa secunda din turul al treilea preliminar. Primul sfert de ora a fost unul echilibrat, dupa care Dunarea…

- Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, care tocmai a fost demis, discuta o posibila revenire la compania din spatele robotului ChatGPT, chiar daca ia in considerare lansarea unei noi intreprinderi de inteligența artificiala (AI), a declarat o sursa. Sam Altman, directorul general abia concediat…