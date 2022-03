”Aparent, pierderi de locuri de munca in Rusia sunt mai importante decat morti in Ucraina”, denunta intr-un mesaj postat pe Twitter Dmitro Kuleba. Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) ”Daca Auchan ignora cei 136 de copii ucraineni asasinati in aceasta luna de invazie rusa, atunci sa ignoram Auchan si toate produsele sale”, scrie el, indemnand la o ”boicotare” a supermarketurilor…