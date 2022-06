Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat joi ca planurile SUA de a vinde Ucrainei drone MQ-1C Gray Eagle care pot fi armate cu rachete Hellfire nu vor schimba parametrii a ceea ce Rusia numeste o operatiune militara speciala, relateaza Reuters. Reuters a relatat miercuri despre intentia administratiei Joe Biden de a vinde…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca furnizarea de catre Statele Unite a sistemelor de rachete avansate Ucrainei implica riscul ca o "tara terta" sa fie atrasa in conflict, relateaza The Guardian. Presedintele american Joe Biden a fost de acord sa furnizeze Ucrainei sisteme de rachete…

- Ucraina nu este nerabdatoare sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin. Trebuie, totusi, sa infrunte realitatea ca acest lucru va fi necesar pentru a se pune capat razboiului, a sustinut vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. ”Exista lucruri de discutat cu liderul rus.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- Presedintele SUA, Joe Biden l-a numit ”criminal de razboi” pe omologul sau rus Vladimir Putin si a declarat ca doreste ca acesta sa fie judecat intr-un ”proces pentru crime de razboi”. Reacția lui Biden vine dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului, in urma retragerii fortelor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- „Nu voi vorbi despre informații, dar Rusia va plati un preț sever daca va folosi substanțe chimice”, a spus Joe Biden, la CNN.Președintele SUA a anunțat noi sancțiuni impotriva Rusiei. Biden a semnat legea privind comerțul, aprobata de Congres. SUA vor interzice importurile de alcool și fructe de mare…