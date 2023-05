Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a lansat un apel la ''respectarea drepturilor'' sarbilor din Kosovo, pe care Rusia ii ''sprijina neconditionat'', in contextul in care situatia a devenit extrem de tensionata in nordul regiunii in ultimele zile.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, le-a cerut marti sarbilor si kosovarilor sa dezamorseze tensiunile imediat si neconditionat, dupa ciocnirile violente din nordul Kosovo soldate cu 30 de raniti din randul Fortei internationale de pace din Kosovo, transmite AFP,

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice(NATO) sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…

- Soția opozantului critic Vladimir Kara-Murza, Evgenia, condamnat de regimul lui Putin spune cum de fapt Kremlinul se teme destul de mult de el. Sentința lui Kara-Murza este cea mai dura de acest gen de cand Rusia a invadat Ucraina, dupa ce a fost gasit vinovat de tradare și alte infracțiuni pe care…

- Guvernul sarb a declarat ca sprijina decizia sarbilor din Kosovo de a boicota alegerile municipale pe care autoritatile din Pristina vor sa le organizeze pe 23 aprilie in nordul teritoriului, unde reprezentantii comunitatii sarbe si-au dat demisia in noiembrie din institutiile locale.

- Alexei Moskalev, un barbat rus care iși creștea singur copila și care fusese reținut la Minsk, in Belarus, dupa ce a fugit de arestul la domiciliu la sfarșitul lunii martie, a fost extradat inapoi in Rusia, a anunțat miercuri, 12 aprilie, organizația independenta pentru apararea drepturilor omului OVD-Info,…

- Parlamentul rus, Duma de Stat, a votat in favoarea unor amendamente la un proiect de lege care ar permite livrarea electronica a documentelor de recrutare militara, pe langa scrisorile tradiționale, relateaza CNN . Proiectul de lege a trecut marți de a treia lectura și acum trebuie sa fie semnat de…

- Mii de sustinatori ai opozitiei s-au adunat duminica in fata parlamentului din capitala Georgiei, in contextul criticilor tot mai numeroase la accentuate la adresa guvernului, potrivit Agerpres . La apelul principalei formatiuni de opozitie, Miscarea Nationala Unita (MNU), fondata de fostul presedinte…