Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus vineri, 2 decembrie, cancelarului german Olaf Sholz in timpul unei convorbiri telefonice ca bombardamentele masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit ”necesare si inevitabile”, denuntand de asemenea pozitia ”distructiva”…

- Kremlinul a respins vineri conditiile mentionate cu o zi inainte de presedintele american Joe Biden care s-a declarat gata sa discute cu Vladimir Putin daca acesta din urma isi retrage trupele din Ucraina pentru a pune capat conflictului, informeaza Reuters si France Presse.

- Mame si sotii ale soldatilor rusi mobilizati pentru a lupta in Ucraina se reunesc in toata Rusia de cateva saptamani si cer prin mesaje video difuzate pe canale de internet in limba rusa ca presedintele Vladimir Putin sa-si respecte promisiunile facute, relateaza France Presse. Dupa ce a ordonat o mobilizare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, ca nu vede „necesitatea” organizarii unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden, argumentand ca in prezent nu exista negocieri pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, desi Kremlinul semnalase dorinta unei intalniri.

- Kremlinul a transmis marti ca „operatiunea militara speciala” a armatei ruse in Ucraina nu se va termina daca Kievul respinge in continuare negocierile, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce declara „imposibile” negocierile cu presedintele rus Vladimir Putin si se declara…

- Kremlinul a transmis marti ca „operatiunea militara speciala” a armatei ruse in Ucraina nu se va termina daca Kievul respinge in continuare negocierile, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce declara „imposibile” negocierile cu presedintele rus Vladimir Putin si se declara…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca Rusia ar putea evita cele mai grave consecințe ale razboiului sau impotriva Kievului, dar pentru a face acest lucru președintele Vladimir Putin trebuie sa fie oprit, relateaza Reuters și Sky News . In obișnuitul sau discurs video adresat zilnic…

- Mai mult de jumatate dintre rusi s-au simtit inspaimantati sau anxiosi dupa ce au auzit ca Moscova recruteaza sute de mii de soldati pentru a lupta in Ucraina, potrivit unui sondaj publicat joi de organizatia nonprofit Levada Center, relateaza Reuters. In sondajul realizat in perioada 22-28 septembrie,…