Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina pregatește in tacere o mare lovitura impotriva Rusiei: 'Acest subiect nu este prea mediatizat in Occident. Este inchis!'Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a dat asigurari ca procesul de pregatire a piloților ucraineni pentru zborurile cu avioane de tip F-16 continua,…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a calificat din nou joi invazia rusa a Ucrainei drept o „operatiune militara”, repetand formula folosita de Kremlin, scrie AFP. „Este vorba despre o operatiune militara atata timp cat nu a exista o declaratie de razboi intre cele doua tari”, a declarat liderul nationalist…

- Armata ucraineana a dejucat un atac asupra Kievului efectuat in cursul nopții de forțele armate ruse cu ajutorul dronelor. Spre deosebire de ultimele atacuri, de data aceasta au fost folosite doar drone Shahed, lansate asupra orașului in valuri și din direcții diferite. Nu au fost raportate victime…

- Ieri, Ucraina a anuntat ca a impins armata rusa la „3 pana la 8 km” adancime pe malul stang al Niprului ocupat de fortele Moscovei, prima estimare numerica a avansului trupelor Kievului in aceasta zona dupa luni de contraofensiva dezamagitoare, transmite AFP, preluata de Agerpres. „Cifrele preliminare…

- Purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, sustine ca Iranul și-a imbunatațit dronele de atac kamikaze de tip Shahed, in special prin reducerea nivelului de zgomot pe care il produc și creșterea capacitații de a se "feri" de apararea antiaeriana, scrie Korespondent, potrivit…

- Kremlinul a declarat joi ca decizia Slovaciei de a opri livrarile de arme pentru Ucraina nu va schimba nimic in conflict, pentru ca aceasta țara are o contributie mica in ajutorul militar acordat Kievului.

- Ministerul rus al Apararii a raportat neuralizarea a peste 255 de soldați ai forțele armate ucrainene pe direcția Krasnolimansk. Trupele grupului rus „Centru” au lovit aproximativ 130 de ținte ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe direcția Krasnolimansk

- Ofensiva ruseasca are scopul de a asigura ca Donețk, cel mai mare oraș ocupat de ruși in Ucraina, aflat la 20 de kilometri de Avdiivka, nu este amenințat, spun experții citați de Politico. Forțele rusești au lansat o serie de atacuri masive, cu mii de soldați, tancuri și vehicule blindate, asupra pozițiilor…