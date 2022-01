Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a transmis, marți, ca acțiunile și declarațiile Washingtonului privind Ucraina au dus la escaladarea tensiunilor și ca Rusia urmarește cu mare ingrijorare situația dupa ce Statele Unite au pus in alerta 8.500 de soldați pentru a fi trimiși in Europa daca va fi nevoie, transmit Reuters și AFP.…

- Negocierile dintre SUA și Rusia privind detensionarea situației de la granița cu Ucraina au inceput la Geneva. Potrivit presei internationale, Washingtonul cere Moscovei sa evite o noua agresiune asupra Ucrainei, in timp ce Kremlinul solicita garantii privind securitatea in Europa.

- Forțele ruse inconjoara acum Ucraina din trei parți, iar oficialii occidentali se tem ca o operațiune militara ar putea incepe chiar in aceasta luna, relateaza The New York Times intr-o analiza inaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea starii de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile…

- Securitatea europeana depinde de securitatea Ucrainei, a declarat miercuri Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa si securitate, Josep Borrell, în timpul unei vizite în regiunea Donbas din estul Ucrainei, avertizând ca Rusia se va confrunta cu grave…

- Ministrii de externe din tarile membre NATO se vor intruni vineri intr-o reuniune de urgenta pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea in Europa, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica. Reuniunea va avea loc cu trei zile inainte de Consiliul NATO-Rusia din 12 ianuarie.

- Natiunile occidentale trebuie sa ofere imediat garantii de securitate Rusiei, a afirmat, joi, presedintele Vladimir Putin, reluand acuzatiile privind instalarea de sisteme balistice NATO in Romania si Polonia. Intrebat de un jurnalist Sky News daca Rusia poate oferi garantii ca nu va ataca Ucraina sau…

- Rusia a majorat miercuri fluxurile de gaze spre Europa via Polonia si Belarus, precum si prin Ucraina, atenuand unele dintre temerile privind inasprirea livrarilor inaintea iernii si reducand preturile. Apoi, vineri, Kremlinul a dat asigurari ca livrarile de gaze naturale rusesti catre Europa nu vor…

- Rusia nu a dat semne luni ca va indeplini ordinul președintelui Vladimir Putin de a pompa mai mult gaz in Europa, adancind preocuparile europene cu privire la aprovizionarea redusa in pragul iernii. Rusia furnizeaza o treime din gazul european, iar intențiile sale de aprovizionare sunt critice intr-un…