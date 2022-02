Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, sambata, la telefon, timp de o ora si doua minute. “Presedintele Joseph R. Biden a discutat astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre escaladarea mobilizarii de forte militare la frontierele Ucrainei. Presedintele…

- Președintele american Joe Biden i-a spus sambata președintelui Vladimir Putin ca o invazie rusa a Ucrainei va aduce un raspuns decisiv și rapid din partea Occidentului, va produce suferința pe scara larga și va diminua pozitia Rusiei in lume. In cel mai recent efort de a evita ostilitațile, cei doi…

- Presedintele american, Joseph Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Statele Unite si aliatii vor riposta prin sanctiuni masive impotriva Rusiei, in cazul unui atac asupra Ucrainei, pledand insa pentru continuarea actiunilor diplomatice in scopul evitarii unui conflict militar.…

- ''Apelul presedintelui Biden catre presedintele Putin a inceput la 15:35 (20:35 GMT, n.red.)'', a anuntat un oficial de la Casa Alba.Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi "convins" ca un dialog "eficient" este posibil cu Statele Unite ale Americii, in mesajul de felicitare de sfarsit de an…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ii va propune omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, in convorbirea programata joi seara, "o cale diplomatica" pentru depasirea crizei militare cu Ucraina, dar Statele Unite raman pregatite sa reactioneze la o invazie rusa, afirma un oficial de la Casa Alba. "Presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a propus marți omologului sau american, Joe Biden, sa ridice toate masurile de represalii care vizeaza misiunile diplomatice ale celor doua țari, luate în ultimele luni în mijlocul tensiunilor dintre Statele Unite și Rusia, scrie AFP.„Partea rusa…

- In ajunul intrevederii lui Joe Biden cu Vladimir Putin, Washingtonul da un nou avertisment Moscovei, iar, spun analiști politici din ambele capitale, convorbirile celor doi lideri ar putea fi lungi și marcate de asperitați. Inca inaintea intalnirii, Washingtonul anunța din nou, clar: daca Rusia ataca…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…