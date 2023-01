Kremlinul denunta joi livrarea unor tancuri de lupta moderne de catre Occident Ucrainei drept o ”implicare directa” in razboiul dintre Rusia si Ucraina, relateaza CNN. ”Exista declaratii constante ale capitalelor europene, ale Washingtonului, potrivit carora trimiterea unor sisteme de armament Ucrainei, inclusiv tancuri, nu inseamna in niciun fel o implicare a acestor tari sau a […] The post Kremlinul denunta o „angajare directa” a Occidentului in Razboiul din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .