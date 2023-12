Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a reluat sambata operatiunea de cautare a eventualelor elemente ale unei presupuse rachete rusesti, despre care a declarat ca a incalcat spatiul aerian al tarii vineri dimineata, relateaza Reuters, citata de News.ro."Informam ca pe 30 decembrie se va efectua o cautare la sol in voievodatul Lublin…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…

- Avionul presedintelui rus Vladimir Putin a fost escortat miercuri de patru avioane de vanatoare rusesti Suhoi-35S in timpul zborului spre Emiratele Arabe Unite (EAU), prima escala a unei calatorii in Orientul Mijlociu, care mai cuprinde si o vizita in Arabia Saudita, informeaza EFE si Reuters, transmite…

- Rusia pornește de la ipoteza ca sancțiunile impuse impotriva sa de Statele Unite și aliații sai vor dura mulți ani, dar și de la ideea ca influența SUA asupra economiei mondiale este in scadere, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. Peskov a comentat…

- Financial Times a relatat miercuri ca Danemarca va avea sarcina de a inspecta si, eventual, bloca petrolierele ruse care navigheaza prin apele sale, conform noilor planuri ale Uniunii Europene, ca o modalitate de a impune un plafon de 60 de dolari pe baril pentru titeiul rusesc. FT a spus ca Danemarca…

- O anulare a ratificarii Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, CTBT) ar avea ca obiectiv pozitionarea Rusiei la acelasi nivel cu Statele Unite si nu ar fi un semnal privind intentia de a relua astfel de teste, a afirmat vineri purtatorul de…

- ”Ei isi vor continua sustinerea”, estimeaza adjunctului ministrului de Externe Andrei Riabkov, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Nu trebuie sa credem ca s-a schimat ceva. Este doar spectacol pentru public, doar zgomot”, considera el. ”In principiu, concentrarea Washingtonului asupra sustinerii…