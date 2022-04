Kremlinul amenință: Și alte exporturi rusești vor fi plătite în ruble Schema de plata in ruble pentru livrarile de gaze naturale, impusa de presedintele rus Vlarimir Putin, este un prototip pe care Rusia il va extinde si la alte exporturi majore, deoarece Occidentul a pecetluit declinul dolarului american prin inghetarea activelor rusesti, a spus Kremlinul, transmite Reuters, citata de News.ro. Economia Rusiei se confrunta cu cea mai grava criza de la prabusirea Uniunii Sovietice din 1991, dupa ce Statele Unite si aliatii sai au impus sanctiuni paralizante din cauza invadarii Ucrainei de catre Putin incepand din 24 februarie. Principalul raspuns economic al lui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

