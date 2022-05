Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu personal, si vorbesc in nume personal, nu as plati niciodata gazul in ruble. Dar este o opinie personala, nu ca presedinte al Senatului, ci ca cetatean al Romaniei”, a declarat, joi seara, la Digi 24, Florin Citu. Acesta a precizat ca, atata timp cat exista un contract el trebuie respectat si,…

- Ambasadorul Rusiei in Romania , Valery Kuzmin, susține ca țara sa vorbește foarte serios despre plata gazului de catre ”țarile neprietenoase” așa cum a fost declarata și Romania. Gazul livrat de Federația Rusa trebuie platit, iar cei care au contract direct cu Gazprom trebuie sa faca asta in ruble…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, vineri, despre declaratia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin potrivit careia gazul rusesc va trebui platit acum doar in ruble, ca nu crede ca se poate vorbi in Romania despre plata in ruble a gazelor, pe contractele care sunt in vigoare, el…

- „Romania nu are contracte directe cu Gazprom, companiile din Romani private, sau Romgaz, nu au contract cu Gazprom. Sunt diversi intermediari, traderi de gaze, care au contracte in special cu companii private din Romania si vand gazul pe piata romaneasca in lei. Acum, cum e contractul, sunt convins…

- In cursul zilei de luni, 28 februarie 2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca efectueaza mai multe controale la benzinariile Lukoil si Gazprom, precum și la lanțul de magazine Berezka. In acest sens, comisarii ANPC au constatat nereguli și au fost aplicate amenzi…

- Romanii au inceput sa se mobilizeze pe Facebook pentru a boicota firmele rusești dupa ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie 2022. Mai exact, mai multe persoane publice (și nu numai) au publicat inclusiv liste cu aceste firme, cap de lista fiind Lukoil și Gazprom. Iata cateva exemple.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa ședința CSAT, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale. Klaus Iohannis a subliniat ca Romania condamna ferm agresiunea complet nejustificata, ilegala…

- Presedintele Klaus Iohannisa declarat joi, dupa sedinta CSAT pe tema situatiei din Ucraina, ca Federatia Rusa a ales calea reprobabila a violentei armate masive impotriva unui stat suveran, a ales forta tancurilor in detrimentul vietilor cetatenilor, iar Romania condamna ferm aceasta agresiune. Presedintele…