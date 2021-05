Stiri pe aceeasi tema

- Un posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax, transmite dpa. Putin are programata…

- Un posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax, transmite dpa. Putin are programata joi o intrevedere…

- SUA s-au angajat in acte "ostile" impotriva Rusiei, a denuntat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu la televiziunea de stat, adaugand ca aceasta complica analiza situatiei in baza careia presedintele Vladimir Putin sa poata lua o decizie in favoarea intalnirii cu…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a informat, potrivit Moscovei, pe omologul sau american, Joe Biden, intr-o convorbire telefonica, despre un atac dejucat ce il viza pe liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, informeaza luni dpa. Aceasta informatie a fost confirmata de purtatorul de cuvant…

- Ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov le-a cerut marti presedintilor Rusiei, Vladimir Putin, si Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, sa organizeze cat mai curand un summit in vederea normalizarii relatiilor bilaterale, transmite EFE. ''Salut propunerea presedintelui SUA, Joe Biden, privind…

- BUCURESTI, 11 apr – Sputnik, Doina Crainic. Casa Alba a declarat, in cererea sa inițiala legata de buget pentru cheltuieli discreționare, ca Biden a cerut Congresului sa ofere Departamentului Apararii un buget de 715 miliarde de dolari prin care, printre alte probleme de securitate globala, sa descurajeze…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, nu a abordat tema Crimeii in timpul convorbirii telefonice cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov. In același timp, Peskov a declarat ca nu a avut loc o anexare și ca trebuie recunoscuta aderarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. "Presedintele Putin si-a declarat…