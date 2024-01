Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa a afirmat ca incendiul a fost provocat de ”o actiune externa. Novatek, care este si al doilea mare producator de gaze din Rusia, a spus ca a oprit operatiunile de la terminalul Ust-Luga in urma incidentului, in timp ce oficialii locali au vorbit despre producerea unor ”explozii” la acesta.…

- Va fi dificil pentru Ucraina sa supravietuiasca in cazul in care nu primeste un pachet de sprijin financiar de la Uniunea Europeana, a avertizat joi, la Tallinn, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au transmis Reuters si DPA, preluate de Agerpres. Aflat intr-un turneu in statele baltice, seful…

- Va fi dificil pentru Ucraina sa supravietuiasca in cazul in care nu primeste un pachet de sprijin financiar de la Uniunea Europeana, a avertizat joi, la Tallinn, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit Reuters si DPA. Aflat intr-un turneu in statele baltice, seful statului ucrainean a spus…

- Victoria Ucrainei in razboiul de uzura cu Rusia este puțin probabila in 2024, deși in teorie, este realizabila in anii urmatori, arata o analiza a publicației independente rusești Meduza. In același timp insa, spune analiza, infrangerea Kievului - cu excepția cazului in care livrarile occidentale de…

- Ucraina a fost din nou ținta unui atac nocturn intens desfașurat de Rusia, care a utilizat 35 de drone de fabricație iraniana Shahed, potrivit unui anunț oficial facut joi de forțele aeriene ucrainene. Atacurile au avut loc „in valuri” in cursul nopții și au avut ca puncte de origine locații precum…

- Ministerul de Interne al Ucrainei l-a plasat vineri pe seful Bisericii Ortodoxe ruse, un sustinator al razboiului de 21 de luni al Kremlinului impotriva Kievului, pe o lista a persoanelor urmarite, dupa ce serviciile de securitate l-au acuzat ca el contribuie la conflict, conform Reuters.Masura este…

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters,…

- Doua agentii de stiri de stat rusesti, TASS si RIA, au publicat luni alerte care spuneau ca Moscova muta trupe in "pozitii mai favorabile" la est de fluviul Nipru, in Ucraina, pentru ca apoi, cateva minute mai tarziu, sa retraga informatia, un incident extrem de neobisnuit, care sugereaza neintelegeri…