Kremlin: Putin și Biden au convenit să continue discuțiile, în ciuda divergențelor Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar fi cazut de acord sa poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasarii de trupe ruse la granita cu Ucraina, a susținut duminica Kremlinul, care a adaugat ca lui Putin i-ar placea sa se întâlneasca si în persoana cu liderul de la Casa Alba, transmite Reuters.



Semnalul dat de Kremlin se înscrie în narațiunea pe care Putin vrea sa o promoveze, aceea ca Rusia discuta direct și de la egal cu SUA și e menita sa genereze iritare în rândul liderilor din Europa Centrala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar fi cazut de acord sa poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasarii de trupe ruse la granita cu Ucraina, a susținut duminica Kremlinul, care a adaugat ca lui Putin i-ar placea sa se intalneasca si in persoana…

- Potrivit Kremlinului, cei doi sefi de stat si-au exprimat dorinta de a continua discutiile cu prilejul videoconferintei din 7 decembrie care s-a axat pe relatiile Est-Vest, aflate la cel mai de jos nivel de la incheierea Razboiului Rece si care sunt in prezent incordate din cauza mobilizarii de trupe…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…

- Rusia vede in dorinta afisata a Ucrainei de a recupera Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, drept o "amenintare directa" la adresa sa, a declarat joi Kremlinul in plina escaladare a tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters. "De fapt, vedem aceasta ca pe o amenintare…

- Avertismentele Moscovei din ultimii ani la adresa tarilor occidentale au avut efect si au generat o "anumita tensiune" în rândul partenerilor, iar pentru a nu le veni ideea sa provoace vreun conflict inutil pentru Rusia, aceasta stare trebuie mentinuta, a declarat joi presedintele…

- Washingtonul a cerut Rusiei o explicație cu privire la miscarile neobisnuite de trupe din apropierea frontierei cu Ucraina.Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat situatia cu presedintele american Joe Biden in timpul vizitei recente la Washington.Un responsabil al NATO a transmis ca…

- Absenta unui acord cu Republica Moldova cu privire la livrarile de gaze nu afecteaza in niciun fel imaginea externa a Rusiei si a (companiei) Gazprom, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia oficiala rusa TASS, in contextul in care responsabili europeni…