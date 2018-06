Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul roman Luca Grigore Culian, redactor șef New York Magazin, a vorbit sambata seara la Antena 3 despre o intalnire secreta pe care a avut-o Laura Codruța Kovesi la New York cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior.Citește și: Carmen Dan provoaca un CUTREMUR in MAI: controale la…

- Conferința pe teme de corupție, organizata, miercuri, la New York de Oficiul Națiunilor Unite in domeniul Drogurilor și Infracționalitații, la care a fost invitata Laura Codruța Kovesi, a inceput la ora 10, ora New York (ora 17, ora Romaniei). In deschidere au ținut discursuri, președintele Adunarii…

- Sursa Zilei a trimis, marți, la Națiunile Unite, un mesaj de avertizare referitor la discursul triumfalist al Laurei Codruța Kovesi ce va fi ținut, miercuri, in cadrul unui simpozion pe teme de corupție, mesaj care arata pe scurt abuzurile comise de procurorii DNA in ultimii ani. Laura Codruța Kovesi…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca, in functie de ce va discuta in cursul zilei cu premierul Viorica Dancila referitor la sesizarea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) asupra refuzului presedintelui de a o revoca pe Laura Codruța Kovesi, vor prelua, daca este cazul,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, marți, ca nu a mai avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema revocarii procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. “Ultima intredevere cu domnul președinte am avut-o la depunerea juramantului cu tinerii magistrați. Este adevarat ca…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a confirmat, miercuri, pentru Antena 3, dezvaluirea facuta de jurnalistul Dan Andronic și anume ca i-a dat bani Laurei Codruța Kovesi ca sa-și cumpere o mașina. Totul s-ar fi intamplat in perioada in care actuala șefa a DNA a lucrat la Bruxelles, susține jurnalistul Dan…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca fotografia care dovedește ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-a vizitat acasa, este de fapt un stop-cadru dintr-un film. Mai mult, omul de afaceri a spus ca aceasta nu…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…