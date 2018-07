Kovesi incaiera Opoziția. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca gestul USR de a o invita pe fosta șefa a DNA sa candideze la prezidențiale din partea formațiunii este total deplasat și ca ”nu poti, la prima adiere de vant, sa te lepezi de Iohannis”. Anunțul liderului USR, Dan Barna , care i-a transmis fostei șefe DNA ca are ușile USR deschise pentru a se inscrie in partid, chiar și in vedere unei viitoare candidaturi la alegerile prezidențiale, nu a fost pe placul liberalilor. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Realitatea TV, ca i s-a parut ‘total deplasata’ decizia liderului USR,…