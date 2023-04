Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Serbiei si Kosovo nu au reusit, sambata, sa semneze un acord privind normalizarea relatiilor lor complicate, in timpul discutiilor maraton purtate sub egida UE, care a salutat totusi progresul dintre fostii inamici, relateaza AFP. Premierul kosovar Albin Kurti si presedintele sarb Aleksandar…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a insistat joi seara ca tara sa nu va „capitula" si nici nu va recunoaste vreodata independenta Kosovo, dar s-a aratat dispus sa accepte unele compromisuri, relateaza agentiile Tanjug si EFE.

- In timp ce liderii din Kosovo si Serbia se reunesc luni seara pentru a negocia un acord de pace, o tanara artista din capitala Kosovo, Pristina, va continua probabil sa primeasca amenintari cu privire la un tablou care ii infatiseaza pe presedintele sarb si pe premierul kosovar sarutandu-se, relateaza…

- Un an de la inceputul razboiului din Ucraina: ceremonie la Consiliul Europei in sprijinul poporului ucrainean Pe 24 februarie, Consiliul Europei va organiza o ceremonie pentru a marca un an de razboi de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, urmata de o reuniune extraordinara a Comitetului de Miniștri…

- Occidentul amenința ca va impiedica Serbia sa adere la Uniunea Europeana și sa retraga toate investițiile straine daca renunța la planul de reglementare a Kosovo pregatit de Germania și Franța. Acest lucru a fost anunțat joi de președintele Republicii, Aleksandar Vucic, la o ședința a Adunarii Naționale…

- Cristian Niculescu-Țagarlaș membru al delegației Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei : ” Prezent fiind la prima sesiune din acest an a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) am participat la discuțiile in plen privind identificarea unei perspective eficiente in ceea ce…