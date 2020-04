Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca in Romania s-a inregistrat o creștere semnificativa a cazurilor de coronavirus in ultimele 24 de ore și atrage atenția ca exista, la nivel mondial, un risc major ca epidemia sa se reaprinda. Președintele Klaus Iohannis a spus ca nu trebuie slabita vigilența,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca ultimele date privind cazurile de COVID-19 arata ca exista un trend ascendent al epidemiei si a subliniat ca masurile de distantare sociala si de igiena trebuie respectate "cu sfintenie". "Din pacate, am depasit astazi numarul de 10.000 de persoane infectate…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta miercuri cu membri ai Guvernului masurile luate pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, la intalnirea de la Cotroceni fiind asteptati premierul Ludovic Orban, seful DSU Raed Arafat si ministrii Internelor si Sanatatii.

- Masurile de distantare sociala implementate in Marea Britanie in vederea opririi raspandirii noului coronavirus ar putea fi necesar sa ramana in vigoare timp de aproape un an, insotite de mai multe sau mai putine restrictii, in vederea prevenirii unei saturari a serviciilor spitalicesti, considera un…

