Klaus Iohannis: Situaţia din Irak ne priveşte fiindcă avem foarte mulţi români în zona Orientului Mijlociu Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ieri, potrivit Agerpres, ca acorda foarte multa atentie situatiei din Irak si ca se afla in contact permanent cu ministrul roman de Externe si cu cel al Apararii pe acest subiect. Aflat la Munchen, Iohannis a opinat ca solutia pentru criza din zona este o abordare diplomatica si revenirea la calm. „Parteneriatul strategic cu Statele Unite este solid si functioneaza foarte bine, iar scutul de la Deveselu este o parte a sistemului defensiv NATO si este foarte bine ca functioneaza optimal. Aici nu vad niciun fel de probleme, insa trebuie sa fim realisti: situatia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

