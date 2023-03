Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, s-au intors, duminica seara, ]n Romania, dupa vizitele oficiale facute cu avionul privat in Japonia și DSingapore, anunța BoardingPass."Avionul companiei Global Jet, un Boeing 737-900ER in configurație BBJ, cu care a calatorit președintele Romaniei in Japonia și…

