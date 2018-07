Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei privind modificarea si completarea Legii 135/2010 referitoare la Codul de procedura penala, precum si in cazul legii de organizare judiciara. El solicita intr-o scrisoare adresata presedintelui CCR, Valer Dorneanu,…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat vineri din nou Curtea Constituționala cu privire la modificarile aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Stire in curs de actualizare The post Klaus Iohannis sesizeaza din nou CCR pe modificarile aduse Legii 317/2004 appeared first on Cancan.ro…

- Joi, 5 iulie 2018, judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție s-au constituit in Secții Unite, pentru sesizarea Curții Constituționale in vederea exercitarii controlului de constituționalitate, inainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile aduse Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate. Pe 8 iunie, Instanta Suprema a decis sa sesizeze Curtea in legatura cu aspecte…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anunta Administratia Prezidentiala.

