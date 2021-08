Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a mers, joi, cu bicicleta la Palatul Cotroceni, potrivit Antena 3. Nu este pentru prima data cand șeful statului alege sa mearga la birou cu bicicleta. Klaus Iohannis a plecat spre Palatul Cotroceni in jurul orei 09.00 și a fost insoțit de agenții SPP care se aflau…

- Dintre toate zilele dedicate unor ocupatii, cu siguranta cea mai tare, in ordinea importantei este Ziua Biciclistului. Se intampla sa fie imediat dupa Ziua Copilului. Dar nu din aceasta cauza ii creste importanta. Mersul pe bicicleta se spune ca nu se uita niciodata. Si cine nu stie merge pe bicicleta?…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a bicicletei, șeful statului, Klaus Iohannis, s-a urcat pe bicicleta și s-a plimbat prin parcul Herastrau, alaturi de primarul Capitalei, Nicușor Dan, și Ministrul Mediului, Tanczos Barna. „Sa dam oamenilor orașele inapoi! Mersul pe bicicleta este placut, ne scutește de ambuteiaje,…

- „Mi-e frica sa merg cu bicicleta in Bucuresti. Trebuie sa ma intersectez cu masinile", a declarat primarul general al Capitale, dupa dezbaterea pe tema transportului sustenabil in Romania organizata de Asociatia Green Revolution, de Ziua Mondiala a Bicicletei.Potrivit primarului general, acum in Bucuresti…

- Klaus Iohannis, nemulțumit de situația pistelor de bicicleta FOTO:https://www.facebook.com/roabadecultura/ Președintele Klaus Iohannis, ministrul mediului, Tánczos Barna, și primarul general al capitalei, Nicușor Dan, s-au deplasat astazi pe bicicleta pâna în parcul Regele Mihai,…

- Incident hilar inaintea dezbaterii pe teme de mediu ce are loc joi, in parcul Herastrau, la care participa și președintele Klaus Iohanis. In momentul sosirii pe biciclete a primarului general Nicușor Dan și a ministrului Mediului, Tanczos Barna, șeful din Romania al Raiffeisen Bank, care-i insoțea,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și ministrul Mediului, Tanczos Barna, au fost cat pe ce sa cada de pe biciclete la sosirea in Parcul Herastrau, unde are loc o dezbatere chiar de Ziua mondiala a bicicletei. Cei doi oficiali, altaturi de președintele Klaus Iohannis, participa la la o dezbatere pe tema…

- Președintele Klaus Iohannis, a declarat, joi, cu ocazia Zilei bicicletei, ca autoritatile ar trebui sa asigure o legislatie corespunzatoare si drumuri sigure pentru biciclisti si pentru pietoni. De asemenea, seful statului a mai precizat ca in Romania este foarte dificil sa circuli cu bicicleta pentru…