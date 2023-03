Stiri pe aceeasi tema

- "Un punct special pe care l-as mentiona: in concluzii, noi am reusit - colegele si colegii nostri s-au implicat foarte mult - am reusit sa includem un pasaj relevant pentru Moldova. Moldova va primi un un ajutor suplimentar, consistent, un sprijin din partea UE si acest lucru credem ca este foarte important…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, 23 martie, ca nimeni nu are voie sa decida condițiile negocierii pacii in razboiul din Ucraina, cu excepția țarii conduse de Zelenski. „Asta trebuie sa faca ucrainenii și rușii sa accepte”, a spus șeful statului, inaintea reuniunii Consiliului European.Iohannis…

- 17 țari din Uniunea Europeana, intre care și Romania, au convenit sa cumpere in comun muniții de artilerie in valoare de doua miliarde de euro, pe care sa le ofere Ucrainei. Cele 17 state membre, plus Norvegia, vor da Ucrainei un milion de obuze de artilerie in urmatoarele 12 luni.

- Relațiile romano-ucrainene s-au tensionat, pe fondul polemicilor legate de Canalul Bastroe. O reacție vis-a-vis de acest subiect a avut și eurodeputatul PMP Eugen Tomac, care considera ca Președintele Klaus Iohannis putea inchide subiectul Bastroe in doar cateva ore, prin discuții directe cu Volodimir…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE postat joi pe website-ul…

- Saptamanile ce urmeaza vor fi ”decisive” pentru rezultatul razboiului din Ucraina, a apreciat joi presedintele Consiliului European (CE), Charles Michel, care le-a cerut liderilor statelor membre ale Uniunii Europene sa raspunda cererilor de inarmare formulate de Kiev, transmite AFP. Menționam ca la…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau a declarat joi ca Republica Moldova vrea sa fie parte a ”lumii libere”, respingand afirmatiile ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, cu privire la presupuse planuri ale Occidentului de a transforma fosta republica sovietica in ”urmatoarea Ucraina” pentru…