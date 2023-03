Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat joi, 23 martie, intr-o conferința de presa la Bruxelles, suma de numai 10 milioane de euro alocata de instituția condusa de Ursula von der Leyen pentru sprijinirea fermierilor romani supusi socului importurilor de cereale din Ucraina. Șeful statului a precizat…

- Eurodeputatul PNL si prim-vicepresedintele partidului Dan Motreanu afirma, joi, ca este dezamagit de modul in care Ministerul Agroculturii a negociat acordarea compensatiilor pentru fermierii romani afectati de importurile de grane din Ucraina, avand informatii ca tara noastra va primi cea mai mica…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. Șeful statului a reiterat „mesajul de sprijin ferm in gestionarea provocarilor de securitate, ca și a dezechilibrelor economice, cauzate de conflictul din Ucraina”.

- Președintele Klaus Iohannis a salutat prezența comisarului european in Romania in aceasta zi cu o semnificație aparte, la un an de la debutul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei.Președintele Romaniei a reiterat și cu aceasta ocazie necesitatea continuarii sprijinirii Ucrainei și a populației greu afectate…

- Președintele american Joe Biden se va intalni miercuri la Varșovia cu liderii de pe flancul estic al NATO, inclusiv președintele roman Klaus Iohannis, pentru a-și arata sprijinul pentru securitatea lor, dupa ce Vladimir Putin a anunțat marți ca suspenda participarea Rusiei la un tratat de referința…