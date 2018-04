Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR) si comandant al fortelor SUA in Europa, generalul Curtis Scaparrotti, context in care a evidentiat necesitatea ca postura de descurajare si aparare a NATO pe Flancul Estic…

- Agenda vizitei de lucru a conducerii Ministerului Apararii Nationale in Afganistan care a avut loc intre 10 si 12 aprilie a cuprins si o intalnire cu generalul John W. Nicholson, comandantul Misiunii Resolute Support RSM , desfasurata la cartierul general din Kabul.Potrivit MApN, in cadrul intrevederii,…

- Ministrul apararii Mihai Fifor a stat doua zile in Afganistan, alaturi de șefi din Armata Romaniei. Vizita surpriza survine pe fondul situației tensionate din Siria. Trufele romane din Kandahar au fost inspectate de oficialul MApN alaturi de șeful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, și de generalii…

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor s-a aflat intr-o vizita de doua zile la baza militara din Kandahar, in Afganistan, alaturi de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, si de generali si ofiteri aflati la comanda structurilor care conduc si coordoneaza fortele Armatei Romaniei.…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ…

- Comandantul Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts", Cristinel Colibaba, care si-a incheiat misiunea in Afganistan, a fost avansat, joi, la gradul de colonel, in baza unui ordin al ministrului Apararii, Mihai Fifor. Avansarea in grad a acestuia a avut loc in prezenta ministrului…