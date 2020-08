Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca respingerea OUG de creștere etapizata a alocațiilor copiilor denota o totala lipsa de responsabilitate a PSD. El susține ca „o respingere nemotivata, populista din...

- Senatul a respins, marți, Ordonanța de urgența prin care alocațiile copiilor urmau sa fie majorate cu 20%. Urmeaza votul și in Camera Deputaților care daca va urma ceea ce s-a intamplat azi ramane in vigoare legea care obliga Guvernul sa dubleze alocațiile, nu sa le mareasca etapizat. Decizia din Senat…

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea Guvernului privind amanarea dublarii sumelor privind alocațiile copiilor. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 14 ianuarie 2020, legea ce prevedea dublarea alocatiei de stat pentru copii, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii…

- CCR a decis ca alocațiile copiilor trebuie dublate, potrivit unui comunicat emis miercuri de Curtea Constitutionala. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 14 ianuarie 2020, legea care prevede dublarea alocatiei de stat pentru copii, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca alocațiile copiilor s-au dublat ca urmare a votului majoritar al parlamentarilor social democrați, inclusiv al celor din Suceava. Ioan Stan a spus ca acest lucru s-a intamplat pe 3 iunie și a fost posibil dupa ce tot parlamentarii PSD au ...

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a avut miercuri, in Parlament, o reacție dura dupa decizia CCR pe tema prelungirii mandatelor aleșilor locali.„CCR rosie condusa de Dorneanu-Imparat a declarat OUG neconstitutonala in conditiile in care OUG nu a fost atacata. Este fara precedent in istoria…

- Camera Deputatilor a respins miercuri ordonanta de urgenta prin care Guvernul Orban amana cu sase luni intrarea in vigoare a legii date anul trecut de PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii. 209 de deputati au votat „pentru”, 98 s-au abtinut iar 3 au votat „impotriva”.

- PSD someaza PNL si guvernul Orban sa mareasca alocatiile de la 1 august, asa cum prevede legea, si, de asemenea, sa creasca cu 40% pensiile de la 1 septembrie, altfel social-democratii vor depune o motiune de...