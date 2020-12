Klaus Iohannis, prima reacție după alegerile parlamentare Președintele Romaniei Klaus Iohannis susține luni o declarație de presa in care va face primele declarații oficiale de dupa alegerile parlamentare. „Pot sa trag primele concluzii. Prima data sa va mulțumesc tuturo celor care ați ieșit din case. Garantez ca fiecare vot fa vi luat in considerare. Trebuie sa fim foarte sinceri. Participarea la vot a fost redusa. Este foarte clar ca sunt mulți romani care fie nu au primit suficiente informații, fie sunt nemulțumiți, de mine, de clasa politica. Eu vad aceste lucruri. Este bine ca toți politicienii sa vada. Sunt foarte hotarat ca in urmatoarea perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a inceput centralizarea voturilor pe masura ce acestea au venit de la secțiile de vot. Au fost numarate mai intai secțiile mici, preponderent din mediul rural. UPDATE Rezultate parțiale BEC ora 16:00 PSD a castigat alegerile parlamentare cu 30,17% dintre voturile exprimate pentru…

- Alianța USR-PLUS este pe primul loc in opțiunile alegatorilor din Timiș, atat la Senat, cat și Camera Deputaților. Dupa centralizarea voturilor de la 550 de secții de votare din Timiș, din 601, USR PLUS conduce cu 28,41% la Camera Deputaților și 29,13% la Senat. Rezultate oficiale parțiale in Timiș,…

- PNL a câstigat alegerile parlamentare 2020 în judetul Constanta, obtinând cu doar 6.677 de voturi mai mult decât PSD. Alianta pentru Unirea Românilor s-a clasat pe locul al patrulea, dupa AUR.Potrivit datelor de la Biroul Electoral, dupa centralizarea datelor de la…

- PSD a obtinut la Senat 29,83% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica la nivel national si la Camera Deputatilor 29,39%, in timp ce PNL a obtinut la Senat - 24,66%, iar la Camera Deputatilor - 24,24%, dupa centralizarea la nivelul birourilor electorale de circumscriptie judeteana…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare, potrivit Agerpres. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72%…

- Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 94% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera deputatilor, cat si la Senat, fiind urmat de PNL si USR-Plus. Dupa numararea a aproximativ 94% din voturile exprimate la alegerile…

- Rezultate parțiale, alegeri parlamentare 2020: PSD - 30%, PNL - 25%. Creștere mare pentru AUR Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 92% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat, fiind…

- Rezultate OFICIALE in MARAMUREȘ la alegerile parlamentare 2020. Situatia dupa numararea a 94,67% din voturi Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 94,67% din voturi rezultatele sunt urmatoarele: Rezultate parțiale…