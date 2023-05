Administrația prezidențiala a anunțat ca președintele Klaus Iohannis va participa pe 5 și 6 mai la ceremonia și festivitațile de incoronarea Regelui Charles al III-lea. Președintele participa vineri, de la ora 19:00, la recepția oferita de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea șefilor de delegații, la Palatul Buckingham. Sambata, in Westminster Abbey, președintele Klaus Iohannis va participa la ceremonia incoronarii Majestații Sale Regele Charles al III-lea și a Reginei Camilla. Charles, in varsta de 74 de ani, va fi incoronat intr-o ceremonie grandioasa in cadrul careia va purta sau ii vor…