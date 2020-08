Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca noul an școlar incepe la 14 septembrie. Șeful statului a declarat ca se au in vedere trei scenarii, in funcție de numarul de bolnavi din fiecare localitate. “Pe 14 septembrie incepe noul an școlar preuniversitar. Pentru majoritatea elevilor asta inseamna…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat marti, ca obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise va fi luata la nivel local, iar masura se va aplica pentru anumite tipuri de activitati si in zonele foarte aglomerate.

- Fiind rugata de mai mulți parinți sa se pronunțe la acest subiect, Lucia, care este medic ORL de profesie, dar și parinte, s-a expus asupra situației cu noul an școlar și revenirea copiilor in clasele de studiu. In Live, Lucia Gariuc a vorbit și despre responsabilitatea parinților pentru sanatatea copiilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, la Palatul Cotroceni, ca s-a decis ca elevii care in ziua examenului de Evaluare Nationala, pe 15 iunie, sunt descoperiti cu febra sau nu pot participa pentru ca se afla in izolare sau carabtina, cu familia, sa dea examentul pe 29 iunie. Seful statului a precizat…

- Elevii din clasele terminale se intorc intr-o saptamana la școala. Pentru ca totul sa decurga in maxima siguranța, Inspectoratul Școlar a incheiat un parteneriat. „Nu am niciun motiv sa ma indoiesc de seriozitatea cu care este privita situația in fiecare școala. In primul rand este vorba de o igienizare…