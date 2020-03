Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis le cere romanilor din afara granitelor sa nu se intoarca in tara de Pasti. Solicitarea a fost formulata intr-o videoconferinta cu autoritatile din teritoriu."Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile…

- Președintele Klaus Iohannis anunța controale la toate ministerele pentru a verifica modul in care se respecta restricțiile impuse prin decretarea starii de urgența naționala.Citește și: BREAKING Senatorul Vergil Chițac, bolnav de CORONAVIRUS, mutat de URGENȚA la Terapie Intensiva "Voi…

- "Inca din momentele in care s-a vazut dimensiunea epidemiei, am rugat romanii din regiunile afectate sa evite orice deplasare care nu este necesara, pentru ca, la urma urmei, nu fac altceva decat sa-si puna in pericol membrii familiei, sa-si puna in pericol prietenii. Sigur, asta nu inseamna ca nu mai…

- Romanii din strainatate care se pregatesc sa vina acasa de Paste ar trebui sa se gandeasca de doua ori la acest lucru. Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitala, ii avertizeaza, mai ales pe cei cei din Italia, sa ia in calcul ca s-ar putea ca, in loc sa stea cu cei…

- Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitala, atrage atentia ca romanii de peste hotare care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in tara, mai ales cei din Italia, sa ia in calcul ca s-ar putea ca, in loc sa stea cu cei dragi, sa fie izolati la domiciliu sau…

- Sume surpriza. Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari de bani, așa cum probabil unii se așteptau. Conform legii, cei care stau acasa in carantina primesc 75% din salariul lor legal.Citește și: Comisia Naționala de Prognoza…

- Ludovic Orban a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ii primeasca pe romanii care se intorc din Italia. Premierul a anunțat ca exista mai multe locuri unde aceștia pot fi bagați in carantina, in cazul in care sunt infectați cu coronavirus, informeaza Digi 24.“Suntem cu procedurile de achiziție…

- Președintele Klaus Iohannis vine cu un mesaj de ultima ora inainte de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Șeful statului vorbește despte eforturile intreprinse pentru asigurarea drepturilor romanilor din diaspora."Retragerea, pentru prima oara, a unui stat membru din Uniunea Europeana…