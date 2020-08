Klaus Iohannis își cere scuze public: Ministerul Sănătății a transmis o informație greșită Președintele Romaniei iși cere scuze in urma unor declarațiile facute in cadrul unei conferințe de miercuri care au fost bazate pe informații greșite transmise de Ministerul Sanatații. Administrația prezidențiala precizeaza ca Ministerul Sanatații a transmis informații incorecte din cauza unei erori a formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

