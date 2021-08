Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si viceprim-ministrul Dan Barna participa azi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, organizate in Portul Militar Constanta, scrie Agerpres.. Statul Major al Fortelor Navale organizeaza duminica, intre orele 10.00 si 11.00, o ceremonie in cadrul careia va fi citit ordinul comun al ministrilor Apararii, Transporturilor si Afacerilor Interne, dupa care vor fi acordate drapelele de lupta Flotilei 56 Fregate Contraamiral Horia Macellariu si Directiei Hidrografice Maritime Comandor Alexandru Catuneanu. Navele aflate pe mare in dispozitivul…