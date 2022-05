Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, cu prilejul Zilei Independentei Nationale a Romaniei, ca astazi, cand suntem martorii resuscitarii unei mentalitati imperialiste, in numele careia un stat independent este supus unei agresiuni barbare, semnificatia zilei de 10 Mai 1877 in istoria Romaniei…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat marți, intr-un mesaj de Ziua Naționala a Independenței, semnificația zilei de 10 Mai 1877, in contextul „resuscitarii unei mentalitați imperialiste, in numele careia un stat independent este supus unei agresiuni barbare”. „Aniversam astazi 145 de ani de la declararea…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți, un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Naționale a Romaniei. Redam textul mesajului: „Aniversam astazi 145 de ani de la declararea Independenței Romaniei, intr-un context deosebit de complicat pentru Europa, generat de razboiul brutal și neprovocat declanșat…

- Aniversam 145 de ani de la declararea Independenței Romaniei intr-un context deosebit de complicat pentru Europa, generat de razboiul brutal și neprovocat declanșat de Federația Rusa in Ucraina, spune marți președintele Klaus Iohannis. Și premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj romanilor.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Independenței Naționale a Romaniei, in care arata ca aniversam 145 de ani de la declararea Independenței Romaniei "intr-un context deosebit de complicat pentru Europa, generat de razboiul brutal și neprovocat

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in plan bilateral, cei doi oficiali au subliniat interesul comun de a dezvolta in continuare parteneriatul aprofundat dintre Romania si Bulgaria, in plan politic, economic si securitar. In ceea ce priveste cooperarea economica, a fost evidentiat…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a tarii, care se va intruni in curand, au spus pentru Libertatea surse apropiate celor convocați. Ședința CSAT nu a fost anunțata in mod oficial, insa are loc astazi, mai tarziu, potrivit unor surse oficiale. Astazi, Iohannis a transmis…