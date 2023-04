Klaus Iohannis e noul Ștefan Andrei Klaus Iohannis nu s-a dus cu mana goala in Brazilia. I-a luat cu el pe fostul, actualul, dar nu și viitorul ministru de externe, Bogdan Aurescu, pe consilierii prezidentiali: Luminita Odobescu (posibila inlocuitoare a lui Trabucila, cazut in dizgrația PNL), Cosmin Marinescu, Daniela Barsan, Delia Dinu (responsabila cu fashion-ul prezidențial), consilierii de stat Sandra Pralong și Alexandra Bocse. Și pe, bineințeles, consoarta, imbracata iar gen Copacabana. rochia neon a doamnei Carmen Iohannis Dar știrea maxima nu e ca a cheltuit 2,1 milioane de euro, in ultimele trei luni, pe drumeții, ci ca… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Razboiul nu ne poate distruge, (nu poate distruge) valorile noastre, traditiile noastre si sarbatorile noastre", a spus Zelenski intr-o inregistrare video postata duminica."Astazi sarbatorim Invierea lui Hristos. Principalul simbol este victoria: victoria binelui, victoria adevarului, victoria vietii.…

- Cu ocazia discuțiilor, ministrul francez al afacerilor externe i-a prezentat detaliat omologului roman Bogdan Aurescu rezultatele discuțiilor franco-chineze din cadrul vizitei Președintelui francez in China, cu accent pe poziționarea Chinei fața de razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei.…

- Scholz la Bucuresti: Mai mult decat un gest de solidaritate?Cancelarul Scholz se afla luni la București. Romania nu este doar vecinul timid al Ucrainei ci are și multa nevoie de investiții germane. La fel cum Germania are nevoie de un mediu sigur pentru propriile industrii. Fii la curent…

- Cateva sute de ucraineni au manifestat pe bulevardul Aviatorilor din București, vineri, 24 februarie, s-au deplasat apoi in fața ambasadei Ucrainei și urmeaza sa ajunga și in fața ambasadei Rusiei, pe Bulevardul Kiseleff, la implinirea unui an de la inceputul razboiului, a informat Antena 3.Refugiații,…

- Președintele SUA, Joe Biden, șeful NATO, Jens Stoltenberg, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis au facut declarații, miercuri, 22 februarie, la inceputul Sumitului B9 (București 9), in Polonia. Klaus Iohannis a transmis ca ”avem datoria de a arata fermitate in apararea noastra” și ca Ucraina trebuie…

- Discursul-maraton susținut de președintele rus la Moscova a fost audiat, la fața locului, de un mercenar sarb declarat anterior indezirabil in Romania, la sesizarea Serviciului Roman de Informații, SRI.

- „Noi suntem țara NATO. Este public faptul ca in Romania au sosit militari și echipamente ale NATO. Sunt convins ca au sosit și echipamente despre care nu s-a vorbit, ca așa se intampla. Principlul mod de a te apara este sa ai sisteme de doborare a rachetelor. Sunt convins ca daca racheta asta intra,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat, vineri, un mesaj video pe Facebook, in care vorbeste despre atacurile cu rachete si drone ale rușilor care au lovit in ultimele 24 de ore si sustine ca unele dintre aceste rachete au trecut prin spatiul aerian al Romaniei, desi autoritatile de la Bucuresti…