- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca, daca i s-ar face o propunere sa devina secretarul general al NATO, ar evalua-o si ar face un anunt public pe aceasta tema.

- Seful statului Klaus Iohannis gazduieste, vineri la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9). Evenimentul este organizat la invitatia Presedintelui Romaniei si a Presedintelui Republicii Polone, Andrzej Duda, ca initiatori ai acestui format, si se va desfasura cu prezenta la Bucuresti…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si va participa doar de la distanta la evenimentele la care era invitat, a anuntat, joi, un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, citat de Reuters. Stoltenberg urma sa ajunga vineri in Romania pentru a lua parte la Summitul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, vineri, 10 iunie, Summitul Formatului București 9 (B9), care se va desfașura la Palatul Cotroceni. Evenimentul este organizat la invitația Președintelui Romaniei și a Președintelui Republicii Polone, Andrzej Duda, ca inițiatori ai acestui format,…