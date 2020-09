Klaus Iohannis, despre majorarea pensiilor şi a alocaţiilor: Atât s-a putut. Asta e realitatea "Nu ar fi existat bani, se pare, nici daca nu ar fi existat pandemia. Acum, bugetul s-a restrans considerabil. Totuși, și eu și premierul ne-am dorit o creștere pentru pensionari. Atat s-a putut, la fel ca și in cazul alocațiilor. Revin la ce am mai spus: e regretabil ca PSD nu a ințeles nimic de aici și continua sa dea impresia ca s-ar fi putut mai mult. Nu s-ar fi putut. Aceste incercari ale PSD de a corecta prin Parlament e jalnica, populista, electoralista, care nu le face cinste. Bugetul nu poate susține dublarea alocațiilor și creșterea pensiilor cu 40%. Asta e realitatea.", a spus Klaus… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

